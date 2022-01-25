Любляна, , 01:57 — REGNUM Рекомендацию воздержаться от поездок в Донецк, Луганск, Крым и Севастополь дал своим гражданам МИД Словении. Об этом 24 января сообщает Словенское агентство печати.

Карта-флаг Словении Aivazovsky

Посольство Словении уточняет, что не сможет оказывать консульскую помощь гражданам, которые окажутся в указанных регионах. При этом Словения не собирается сокращать численность сотрудников своего диппредставительства в столице Украины, городе Киеве.

Напомним, после рекомендации Госдепа США части сотрудников американского посольства и членам их семей покинуть Украину, такое же предписание было выдано сотрудникам посольства Британии, Нидерландов, Латвии, Австралии и ряда других стран. Причиной была названа якобы растущая угроза со стороны России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудникам посольства Нидерландов на Украине, а также членам их семей разрешено уехать на родину при наличии такого желания.

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