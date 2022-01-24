Рим, 25 января, 2022, 01:46 — ИА Регнум. В первом туре выборов президента Италии, проходившем 24 января, большинство парламентариев и представителей регионов проголосовали пустыми бюллетенями. Об этом сообщает канал RAI-news-24.

Presidencia de la República Mexicana Серджо Маттарелла

Кандидату в президенты для победы необходимо получить квалифицированное большинство (две трети) голосов в первых трёх турах голосования. Начиная с четвёртого тура становится достаточным простого большинства — тогда и ожидается настоящая борьба за пост формального главы государства. При отсутствии договорённости между политическими партиями оставление бюллетеней пустыми является традиционной практикой.

Напомним, президентские полномочия Серджо Маттареллы истекают 3 февраля. Хотя ранее сообщалось, что на второй семилетний срок он идти не намерен, наблюдатели не исключают вероятность его переизбрания.

Как сообщало ИА REGNUM, заражённые коронавирусом или находящиеся на карантине депутаты, сенаторы Италии и представители властей регионов приняли участие в первом туре президентских выборов, голосуя в машинах скорой помощи на парковке парламента.