Амстердам, , 01:39 — REGNUM Сотрудники нидерландского посольства в Киеве, а также члены их семей могут покинуть Украину и вернуться на родину в случае при наличии такого желания. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает вещательная корпорация NOS.

Бегство Цитата из к/ф «На игле». Реж. Дэнни Бойл. 1996. Великобритания

Вместе с тем глава МИД отметил, что эвакуация дипломатов пока не планируется, поскольку для подобного шага «причин нет». Хукстра подчеркнул, что власти Нидерландов постоянно наблюдают за развитием ситуацией на Украине, и позиция Амстердама может быстро измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Госдепартамент США объявил, что посольство Соединенных Штатов в Киеве продолжает работу в штатном режиме, несмотря на скорый отъезд с Украины части американских дипломатов и членов их семей из-за возможной эскалации в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп уточнил, что посольство США в Киеве не прекращает свою работу