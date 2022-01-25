Страсбург, Франция, , 16:02 — REGNUM Прослушивание российских оппозиционных деятелей в Белграде войдет в отчет Европарламента о Сербии, если сербские власти не докажут, что этого не было. Об этом заявил представитель Европейского парламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс 24 января.

В Европейском парламенте

«Я абсолютно в этом уверен. Если сербские власти не предъявят достаточно доказательств, что информация неверна, эта тема обязательно окажется в отчете Европарламента. Страны-кандидаты на вступление в ЕС должны посвятить особое внимание вопросам правового государства и демократии», — процитировало слова Кубилюса новостное агентство FoNet.

По его мнению, скандал вокруг прослушивания российской оппозиции во время встречи в Белграде может отрицательно повлиять на процесс евроинтеграции Сербии.

Напомним, что ранее российский оппозиционный деятель Владимир Кара-Мурза заявил о том, что его и его коллег прослушивали во время встреч, которые они проводили в Белграде. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин передал российской стороне запись этих разговоров в мае 2021 года во время своего визита в Москву, утверждает Кара-Мурза.