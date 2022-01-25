Стамбул, Турция, , 01:31 — REGNUM Сотни людей оказались заблокированы в аэропорту Стамбула из-за сильного снегопада, который обрушился на город. Об этом 24 января сообщает государственный телеканал TRT.

Аэропорт Стамбул BİLGEHAN EMRE BİLGİN

Впервые в аэропорту Стамбула в целях безопасности из-за непогоды были приостановлены все авиарейсы. Время задержки рейсов не уточняется, службы аэропорта не успевают расчищать взлётно-посадочную полосу. При этом пассажиры не могут покинуть здание аэропорта, так как все автодороги завалены снегом.

Сотни людей вынуждены ночевать в аэропорту, здесь возникли проблемы с едой и водой. Ряд авиакомпаний объявил об отмене авиарейсов как минимум до утра 25 января. При этом по прогнозам метеорологов, снегопад может продолжиться ещё в течение суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильный снегопад парализовал жизнь в Греции. В стране объявлен выходной день, не будут работать школы, детсады и госучреждения. Из магазинов будут открыты только аптеки и продуктовые.

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