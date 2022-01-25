Париж, , 01:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой план по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие к главе Франции.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — заявил он.

Источник отметил, что французские власти сильно обеспокоены сложившейся вокруг Украины ситуацией. При этом он добавил, что Париж намерен предотвратить дальнейшую эскалацию. Кроме того, источник подтвердил проведение 26 января в столице Франции встречи политических советников в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно о намерениях Франции эвакуировать с украинской территории своих дипломатов и членов их семей. При этом неназванные источники в Верховной раде Украины подтвердили процесс эвакуации сотрудников французских диппредставительств.