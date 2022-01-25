Оттава, , 01:17 — REGNUM Хакерской атаке подверглись компьютерные сети министерства иностранных дел Канады, 24 января передал местный телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и силах безопасности страны.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Канадские власти пока не делали заявлений о причастности каких-либо сил к инциденту. Кроме того, в ведомстве не могут разобраться, имело было ли нарушено только функционирование системы или произошло проникновение в нее.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января телеканал ABC передал о том, что официальный аккаунт премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat взломали хакеры. Они изменили ее содержание страницы, после чего австралийские политики обвинили Китай в «иностранном вмешательстве».

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