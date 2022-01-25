Веллингтон, 25 января 2022, 01:12 — REGNUM Вблизи северо-восточного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 24 января сообщает Геологическая служба США.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 24 января в 20:25 UTC (23:25 мск) в 192 километрах к северо-востоку от города Гисборн (37 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине.
О пострадавших, разрушениях не сообщается. Угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Гаити.
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