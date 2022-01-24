Веллингтон, 25 января, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Вблизи северо-восточного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом 24 января сообщает Геологическая служба США.

(сс) Jiyeon Nam Побережье Новой Зеландии

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 24 января в 20:25 UTC (23:25 мск) в 192 километрах к северо-востоку от города Гисборн (37 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на десятикилометровой глубине.

О пострадавших, разрушениях не сообщается. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Гаити.