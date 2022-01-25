Подгорица, , 15:51 — REGNUM Коалиция «Демократический фронт» ни при каких обстоятельствах не намерена поддержать инициативу вице-премьера Черногории Дритана Абазовича о формировании правительства меньшинства. Об этом 24 января заявил один из лидеров «Демократического фронта» Небойша Медоевич.

Лидеры «Демократического фронта» Demokratskifront.me

По мнению Медоевича, политический кризис в Черногории может разрешиться только после проведения внеочередных выборов.

«Наша позиция ясна — в данный момент мы выступаем за достижение договоренности о формировании технического правительства и о назначении выборов. Это имеет смысл. Я добавил бы еще одно условие. До этого все мы, политики, должны договориться о том, что разногласия, которые между нами существуют, мы не будем разрешать на политической арене», — процитировал портал b92 слова Медоевича.

Напомним, что ранее вице-премьер Черногории Дритан Абазович выдвинул инициативу по формированию правительства меньшинства, которое должно помочь стране выйти из затяжного политического кризиса. Абазович заявил, что эту идею нужно обсудить сначала с «Демократическим фронтом».

Коалиция «Демократический фронт» на прошлых парламентских выборах в августе 2020 года получила больше всего голосов из всех партий, которые в настоящее время входят в правящую коалицию, но при этом не получила ни одного места в правительстве Здравко Кривокапича.