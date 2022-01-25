Москва, 25 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху можно до сих пор рассматривать как возможность для переговоров по урегулированию в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

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«Предпринимаются достаточно активные попытки реанимировать в той или иной форме деятельность Минской группы ОБСЕ. Это заметно, в том числе, и в некоторых публичных заявлениях российских дипломатов. То есть Минская группа по-прежнему рассматривается как переговорная площадка для решения широкого комплекса вопросов, связанных с Нагорным Карабахом. Потому что проблема Нагорного Карабаха сама по себе никуда не делась, что бы ни говорили по этому поводу в Баку. Конечно же, Баку по-прежнему пытается использовать свои военные успехи с тем, чтобы развить их ещё и на дипломатическом фронте и вступать в диалоги с сопредседателями Минской группы со своих преимущественных позиций», — сказал эксперт.

Минская группа ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе функционирует с 1992 года. В её состав входят, помимо Азербайджана и Армении, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Швеция и Финляндия, а сопредседателями являются Россия, Франция и США.