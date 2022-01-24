Берлин, 25 января, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Экстренную посадку в немецком городе Дюссельдорф совершил самолет польской авиакомпании LOT, в котором находились евродепутаты из Польши. Об этом написал на своей странице в Twitter польский парламентарий Роберт Бедронь.

Pezibear Самолет

Воздушное судно следовало из Варшавы в Брюссель. По словам Бедроня, инцидент произошел из-за разгерметизации кабины самолета. Он выразил благодарность экипажу за профессиональные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января во французском департаменте Финистер экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из английского города Манчестер в португальский город Фару.