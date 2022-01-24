Нью-Йорк, США, 25 января, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 января незначительным ростом, несмотря на утреннюю просадку на фоне ожидания решения по ключевой ставке ФРС и обострения ситуации вокруг Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 99,13 пункта (0,29%), до уровня 34 364,50 пункта. S&P 500 подорожал на 12,19 пункта (0,28%), до уровня 4410,13 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 86,21 пункта (0,63%), до уровня 13 855,13 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,13 (1,23%), до уровня $84,01 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 21 января — последнего рабочего дня недели — снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq, котировки которого за неделю снизились на рекордные (с марта 2020 года) 7,55%.

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