Словения, 25 января, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Словении вблизи населенного пункта Постойна медведица напала на 63-летнего охотника во время организованного охотничьего тура и нанесла ему телесные повреждения. Об этом сообщили словенские СМИ 24 января.

Nps.gov Медведица с медвежатами

Медведица передвигалась в лесу вместе с двумя медвежатами, отмечает телеканал РТВ Словения.

Медики в поликлинике в Постойне, которые оказали охотнику первую помощь, отмечают, что у пострадавшего сломана рука, ребра, на спине есть множественные раны.

Напомним, что в 2019 году в Словении медведь напал на пожилую женщину возле ее дома в селе Врх-над-Желимлями, которое находится на 15 километров южнее Любляны.