Вильярреаль, Испания, 25 января, 2022, 00:49 — ИА Регнум. 20-летний российский фланговый нападающий «Вильярреала» Никита Иосифов дебютировал за «желтую субмарину» в матче 22-го тура чемпионата Испании 2021/22 с «Мальоркой» (3:0). Футболист вышел на замену на 90-й минуте встречи, заменив Даниэля Парехо.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В текущем сезоне Никита Иосифов принял участие в двух матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Витории Ла-Коруньи» в рамках Кубка Испании.

Российский нападающий перешел в «Вильярреал» 12 июля 2021 года из «Локомотива» за 20 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость Иосифова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.