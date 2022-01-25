Бразилиа, 25 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Более 3500 тонн радиоактивных отходов производства монацита бывшей бразильской государственной ядерной компании Nuclemon хранится в природоохранной зоне Сан-Паулу без лицензии. Об этом 24 января сообщило новостное агентство Brasil de Fato.

Nuclear Regulatory Commission Оксид урана

Nuclecom была закрыта после цепочки заражений и смертей сотрудников в 1970-е годы. Отходы производства перешли в ведение Industrias Nucleares, которая с 2012 года не продлевала экологическую лицензию на хранение отходов.

Склад отходов остается нетронутым и не подвергается окончательному захоронению, поскольку хранящиеся на нем вот уже 40 лет хвосты урана и тория гипотетически представляют ценность для более полного извлечения из них полезного компонента.