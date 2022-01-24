Могадишо, 25 января, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Не менее шести человек стали жертвами взрыва в одном из ресторанов на юге Сомали, сообщает государственное телевидение республики.

scmp.com После теракта в Магадишо. Сомали. 2017

Сообщается, что взрыв произошел в одном из городов региона Средняя Шабелле в 35 километрах к северу от сомалийской столицы Могадишо. Отмечается, что, помимо шестерых погибших, ранения получили десять человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, однако силовики не исключают, что к взрывам причастны террористы из «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в одном из кафе столицы Сомали Могадишо произошел взрыв. В результате теракта погибли шестеро человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести.