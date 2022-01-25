Вашингтон, , 00:39 — REGNUM Американские власти требуют немедленно освободить президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, задержанного 24 января в результате военного переворота. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе пресс-конференции.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, американские посольство в Уагадугу следит за ситуацией в указанной африканской стране. Кроме того, как отметил Прайс, США требуют выпустить других захваченных членов правительства, а также соблюдать конституцию Буркина-Фасо и уважать права гражданского общества Помимо этого, Вашингтон выступает за то, чтобы все стороны противостояния в республике избегали напряженности и вели диалог с целью разрешения конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Reuters распространило информацию о том, что военные Буркина-Фасо задержали Рока Марка Кристиана Каборе. Позже портал leFaso сообщил, что военные захватили власть в этой африканской стране и объявили более не действующими правительство и парламент республики.

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