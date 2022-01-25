Берлин, , 14:32 — REGNUM ЕС может достичь согласия по поводу введения санкций против лидера сербов Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом заявил непризнанный ООН верховный представитель международного сообщества в БиГ Кристиан Шмидт 24 января.

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

«Чтобы исключить возможность превращения актуальной ситуации в конфликт, во время которого одни люди стреляют в других, мы должны четко дать понять, что государство нельзя поделить на части и что оно должно функционировать», — цитирует агентство «Бета» комментарий, который Шмидт дал немецкому изданию Pioner.

По мнению немецкого дипломата, санкции против Додика были бы хорошим решением, которое нужно согласовать с ЕС.

Напомним, что Кристиан Шмидт 27 января в немецком парламенте зачитает отчет о ситуации в регионе Западных Балкан.