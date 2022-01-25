Москва, 25 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Подавший в отставку президент Армении Армен Саркисян, скорее всего, больше не будет участвовать на первых ролях в политической жизни страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

President.am Армен Саркисян

«Участие Саркисяна в новых президентских выборах с учётом состояния его здоровья, о котором он сам упомянул в своёим заявлении, и с учётом тех неоднозначных слухов и сплетен, которые ходили всё время вокруг института президентства, о чём он тоже упомянул, как о факторе, мешающий ему работать. Но с учётом накопленного Саркисяном опыта, в том числе, и в бизнес-деятельности, и его многочисленные знакомства в политической и финансовой сфере в различных странах и континентах, мне представляется, что он может просто уйти на пенсию и заниматься частной жизнью и, может быть, благотворительной деятельностью», — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что благотворительная деятельность Саркисяна, в частности в фере образовательных проектов, в которых он в последние годы принимал активное участие, может принести существенную пользу армянскому обществу.

Напомним, что 23 января Армен Саркисян объявил о своём намерении оставить пост президента Армении.