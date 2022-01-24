Кабул, 25 января, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Советник по национальной безопасности экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Хамидулла Мухиб назвал вывод американских войск поворотным моментом для страны и заявил, что решение президента США Джо Байдена открыло путь к краху режима без каких-либо условий или переходного этапа, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Афганистан

По его мнению, вывод американских сил из Афганистана стал отражением серьёзного изменения внешнеполитических приоритетов США, которое обозначилось ещё во времена администрации Дональда Трампа и было реализовано администрацией Джо Байдена.

«Мы постоянно просили о постепенном процессе выхода, чтобы мы могли должным образом подготовиться к борьбе с пробелами и недостатками, которые возникнут при полном уходе Соединенных Штатов, но этого не произошло», — рассказал Мухиб в интервью газете Foreign Policy.

По его словам, учитывая угрозы, исходящие от Китая, и ситуацию с кибербезопасностью, Вашингтон пришёл к выводу о необходимости уйти из Афганистана, чтобы закончить войну.

Говоря о соглашении в Дохе, Мухиб отметил, что афганское правительство «отодвинули в сторону» и Соединённые Штаты пошли на уступки «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы положить конец войне, что вызвало замешательство и растерянность в афганской армии и силах безопасности.

Мухиб добавил, что в Кабуле ещё за несколько недель до этих событий поняли, что система рухнет. При этом он заверил, что власти стремились проанализировать ситуацию, чтобы не допустить кровопролития.

«Все менялось с поразительной скоростью до того рокового момента 15 августа 2021 года, когда мы почувствовали, что у нас нет другого выбора, кроме как уйти. Если бы мы остались, рискуя жизнью президента, в Кабуле начались бы уличные бои и имел бы место другой сценарий перехода власти», — сказал он.

«Общеизвестен факт, что если бы не поддержка Пакистана, «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) даже бы не существовало», — заявил также экс-советник президента.

По его словам, есть много свидетельств того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действовали из Пакистана, оснащались и финансировались им.