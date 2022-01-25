Порт-о-Пренс, 25 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Управление гражданской защиты Гаити подтвердило 24 января гибель двух человек в результате землетрясения, произошедшего на юге страны. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити

Землетрясение магнитудой 5,3 разрушило несколько дорог, мост и более 30 домов в департаменте Нип на юге Гаити. Несколько человек получили легкие травмы, а двое погибли.

Только в 2021 году в Гаити было зафиксировано 1647 землетрясений, крупнейшее из них, произошедшее 14 августа, имело магнитуду 7,2. Более 2 200 человек тогда погибло, а ещё 12 700 получили ранения.