Москва, , 09:55 — REGNUM Версия о том, что в России вслед за запретом криптовалют произойдет уничтожение ряда отраслей высокотехнологичной экономики и затормозится развитие блокчейн-технологий, выглядит как явное преувеличение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по поводу планов Центрального банка РФ.

Криптовалюта

«Это сильное преувеличение, — сказал Лукасевич. — Интерес представляют не сами криптовалюты, а связанные с ними технологии, спектр применения которых уже давно вышел за рамки узкой сферы криптовалют. Более того, финтех и связанные с ним технологии продолжают активно развиваться п проникать в другие сферы экономической деятельности. Спрос на них в ближайшие годы будет непрерывно расти».

Что же касается торможения развития блокчейн-технологий, то Лукасевич подчеркнул, что следует различать технологии блокчейна и криптовалюты, которые на них базируются.

«Технологии блокчейна уже сравнительно длительное время успешно применяются в различных сферах деятельности от финтеха до медицины и юриспруденции, кадастровой деятельности и продолжают стремительно распространяться. Область их применения практически неограниченна. В этой связи напрямую увязывать развитие технологий блокчейна с криптовалютами вряд ли корректно», — сказал Лукасевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукасевич заявил, что запрет в РФ оборота криптовалют не приведет к массовому оттоку IT-специалистов.