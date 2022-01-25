Москва, 25 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Запрет в РФ оборота криптовалют не станет фактором массового оттока IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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«Сам по себе запрет на криптовалюты не является основным фактором массового оттока специалистов из РФ, тем более что пока он касается выпуска, а не хранения и не будет распространяться на цифровые финансовые активы, в выпуске и обращении которых заинтересован бизнес и прежде всего крупный, — сказал Лукасевич. — Напомним, что отсутствие таких запретов не помешало финансовому регулятору США заблокировать уже де-факто состоявшееся размещение реально существующего и успешно функционирующего проекта Telegram. Многие специалисты в данной сфере работают дистанционно, и их реальное местонахождение не имеет большого значения. Более вероятно говорить о том, что за этим последует частичная миграция соответствующих стартапов и их владельцев, а также, возможно, ряда участников команд-разработчиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что запрет криптовалют в России действительно может повлечь за собой отток IT-специалистов.