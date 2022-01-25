Москва, , 09:40 — REGNUM Краткосрочные колебания цен, спроса, кратковременные энергетические кризисы не сильно влияют на энергетический переход стран Европы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии о том, что газовый кризис должен ускорить переход к «чистой» энергетике.

Зеленая энергетика

«Энергопереход в ЕС продолжается, «зеленая» энергетика наращивает мощности. Компании с традиционными угольными и газовыми активами значительно потеряли в капитализации. Стоимость выработки на ВИЭ продолжает снижаться (в солнечной энергетике стоимость выработки 1 киловатт-часа сократилась в 10 раз за последнее десятилетие). В 2020 году в ЕС зафиксирован важный момент — выработка электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях впервые превысила генерацию на угле и газе, — сказал Сафонов. — Для многих стран Европы ВИЭ уже давно являются важнейшим источником энергии (Германия, Дания, Швеция и др.). Их энергетические системы успешно адаптировались к большой доле ВИЭ».

При этом эксперт призвал учитывать, что энергетика живет по более «длинным законам».

«Строительство и эксплуатация энергообъектов часто ориентированы на 40−50 и более лет. Поэтому краткосрочные колебания цен, спроса, кратковременные энергетические кризисы не так сильно влияют на развитие энергетических систем, — сказал Сафонов. — В ЕС, США, Японии, Китае и многих других странах выбран вектор развития «зеленой» энергетики, она будет поэтапно неуклонно трансформироваться, чтобы стать в конечном итоге безуглеродной и экологически безопасной. Все, кто игнорирует этот тренд, в итоге останутся на периферии мирового энергорынка, потеряют свои ниши на рынке, а многие активы станут невостребованными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ЕС уже разработаны сценарии более жесткого, быстрого «зеленого» энергетического перехода.