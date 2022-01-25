Москва, , 09:30 — REGNUM У РФ не должно быть иллюзий по поводу спроса на природный газ со стороны европейского рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Так он прокомментировал надежды Еврокомиссии на ускорение энергетического перехода вследствие газового кризиса.

Альтернативная энергетика (сс) Jürgen (Guerito)

«Сценарии более жесткого, быстрого «зеленого» энергетического перехода для ЕС уже разработаны. Ряд из них предполагает сокращение потребления природного газа и нефти на 15−20%, а угля — на 45−50% уже к 2030 году. И если до середины 2021 года эти сценарии носили скорее «научный» характер, то теперь они становятся базой для новой, более жесткой энергетической политики ЕС, — сказал Сафонов. — У России не должно быть иллюзий, будто газ (переходное топливо от угля к возобновляемой энергетике) это надолго. Это опасное заблуждение. Темпы перехода ощутимо возрастут, как и конкуренция на сжимающемся уже в недалекой перспективе газовом рынке ЕС».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сафонов рассказал о том, откажется ли ЕС от планов по полной декарбонизации экономики.