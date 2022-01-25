Москва, 25 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В настоящее время нельзя представить, что ЕС откажется от планов по полной декарбонизации экономики из-за колебаний цен на энергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов. Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что газовый кризис ускорит переход к «чистой» энергетике.

Зеленая энергетика в ЕС

«В Европе не только газовый, но скорее энергетический кризис, наблюдаемый со второй половины 2021 года, — сказал Сафонов. — Движение в направлении перехода к «зеленой» энергетике и отказа от традиционного сжигания ископаемого топлива — ключевой элемент политики ЕС на перспективу до 2050 года, где сочетаются вопросы борьбы с изменением климата, экологической политики, обеспечения энергетической безопасности, технологического и промышленного развития. Для решения этих задач мобилизуются колоссальные финансовые ресурсы. Представить, что из-за нынешних колебаний цен на энергию ЕС откажется от планов полной декарбонизации экономики, невозможно».

Как полагает Сафонов, скорее энергокризис будет действовать как катализатор процессов отказа от угля, нефти и газа в пользу местных, более надежных технологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ситуация с мировыми ценами на энергоносители временная и во многом подогревается геополитическим обострением.