Москва, , 09:25 — REGNUM В настоящее время инвесторы стараются выиграть время для покупки криптовалют по наиболее выгодной цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала ситуацию с падением котировок биткоина.

Криптовалюта BTC Keychain

«Цена биткоина продолжает падать на фоне продолжительной распродажи на крипторынке. Спрос на криптовалюту сокращается по причине громких заявлений регулятора о запрете майнинга на территории России и банковских операций с криптовалютами. С учетом того, что сегодня Россия входит в тройку лидеров по добыче биткоинов, при реализации ограничительных мер ЦБ РФ стоимость биткоина может упасть еще больше, — сказала Скрыль. — Но майнеры будут искать альтернативы. В частности, после того, как в КНР запретили майнинг, с 2019 года в Казахстане доля мощностей, используемых для майнинга, увеличилась на 18%, в США данный показатель увеличился с 4% до 11% к 2021 году».

Поэтому, как полагает Скрыль, особой паники на рынке криптовалют не наблюдается, инвесторы выигрывают время для покупки криптовалюты по выгодной цене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее планы ЦБ РФ по запрету оборота криптовалют жестко раскритиковал интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев.

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