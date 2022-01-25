Москва, 25 января, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Зимний сезон 2020−2021 годов показал, что альтернативные источники энергии не подтвердили своей абсолютной надежности в сравнении традиционными ресурсами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Сизова. Так она прокомментировала высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что газовый кризис, который сейчас переживает мир, должен ускорить переход к «чистой» энергетике.

Зеленая энергетика

«Успехи энергоперехода, достигнутые к сегодняшнему дню, можно увидеть через призму соответствующих законодательных инициатив со стороны США и Европы, нацеленных на осуществление полноценного запуска этого процесса, — сказала Сизова. — В дополнение к этим инициативам можно увидеть и точечные ESG проекты (ESG-принципы предполагают социальную, корпоративную и экологическую бизнеса — прим. ИА REGNUM) глобальных мировых и российских корпораций».

Однако, как подчеркнула эксперт, кардинальное ускорение подобного рода ESG-инициатив сдерживается текущими общемировыми проблемами, периметр которых можно обозначить сегодняшней борьбой с очередным штаммом коронавируса, а также усиливающимися проблемами геополитического характера.

«Далеко ходить не надо: обострение Россия — НАТО — яркий пример такого рода проблем, — сказала Сизова. — Не стоит также забывать и прошедший зимний сезон 2020−2021, когда альтернативные источники энергии не подтвердили своей абсолютной стабильности и надежности в сравнении с традиционными ресурсами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа стремится к диалогу с Россией.