Вашингтон, 25 января, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Американский истребитель F-35 упал в Южно-Китайском море при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон», 24 января сообщил на своем сайте Тихоокеанский флот ВМС США.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Пилот самолета катапультировался и выжил. Его подобрал вертолет. В результате инцидента также пострадали семь военных, служащих на авианосце. Трое пострадавших были доставлены в госпиталь на Филиппинах.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября истребитель F-35 ВВС Великобритании упал в Средиземном море в ходе выполнения планового полета. Пилот успел катапультироваться. Его спас экипаж британского авианосца «Королева Елизавета».

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