Санкт-Петербург, , 00:17 — REGNUM 27-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 24 января сообщило издание Gol Bezan.

Сердар Азмун Дарья Драй © ИА REGNUM

Также сообщается, что помимо Азмуна, коронавирусом заразился еще один игрок национальной команды. Пресс-служба сборной Ирана пока не подтверждала эту информацию.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун согласовал контракт с леверкузенским «Байером-04». Футболист присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.