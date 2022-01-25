Санкт-Петербург, 25 января 2022, 00:17 — REGNUM 27-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 24 января сообщило издание Gol Bezan.
Также сообщается, что помимо Азмуна, коронавирусом заразился еще один игрок национальной команды. Пресс-служба сборной Ирана пока не подтверждала эту информацию.
В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.
Ранее сообщалось, что Сердар Азмун согласовал контракт с леверкузенским «Байером-04». Футболист присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.