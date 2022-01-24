Санкт-Петербург, 25 января, 2022, 00:17 — ИА Регнум. 27-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 24 января сообщило издание Gol Bezan.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

Также сообщается, что помимо Азмуна, коронавирусом заразился еще один игрок национальной команды. Пресс-служба сборной Ирана пока не подтверждала эту информацию.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун согласовал контракт с леверкузенским «Байером-04». Футболист присоединится к немецкому клубу летом 2022 года.