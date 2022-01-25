Москва, , 09:10 — REGNUM В России онлайн-продажи однозначно будут расти, так как слишком много инвестиций вложено в сегмент торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал информацию о том, что жители РФ в 2021 году почти на 50% нарастили количество покупок в офлайн-магазинах.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Причина роста офлайн-продаж в том, что в 2020 году мы имели длительный период жесткой «самоизоляции». И этот год стал базой для расчетов. В прошедшем году все проходило несколько мягче. Кроме того, многие офлайн-магазины выдают онлайн-заказы и оплата проходит через кассу магазина, — сказал Чеглов. — Что касается роста среднего чека покупки в онлайне, то здесь, во-первых, сработала активная промо-политика онлайн-каналов многих торговых сетей, снижающих цены или предлагающих скидки при выборе покупателем онлайн-канала покупки. Во-вторых, сказывается обеднение ассортимента непродовольственного офлайн-сектора. Онлайн-сегмент в этом случае выглядит более предпочтительно, так как позволяет расширить ассортиментную линейку за счет даже отсутствующих на конкретный момент времени товаров».

Как полагает Чеглов, можно утверждать, что онлайн-продажи будут расти, так как слишком много инвестиций вложено в этот менее рентабельный пока сегмент торговли.

«И мы увидим интеграцию обоих каналов продаж, каждый из которых будет более востребован в зависимости от конкретной ситуации», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, с чем связано снижение объемов строительства новых торговых площадей.