Москва, , 09:00 — REGNUM Импорт Америкой российского мороженного находится на стадии роста, который, вероятнее всего, будет длиться еще долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Мороженое на палочке (сс) ponce_photography

«Импорт российского мороженого в США находится на стадии роста, который, вероятнее всего, будет длиться еще долго. По темпам динамики поставок можно сделать вывод о том, что в США российское мороженое может занимать солидную долю этого рынка, — сказал Рамазанов. — Конкуренты могут прибегнуть к определенным действиям, но сдержать этот рост (обусловленный не только качеством, но и восприятием мороженого из России: «Прохладный продукт из холодной России» внушает больше доверия, чем «Прохладный продукт из жаркой страны») не смогут. При этом не стоит опасаться того, что правительство США включит поставки мороженого в санкционный список».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что Америка стала крупнейшим покупателем мороженого из России.