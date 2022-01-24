Подгорица, 25 января, 2022, 00:14 — ИА Регнум. В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 314 пациентов, зараженных коронавирусом.

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Это 3,39 процента от общего числа активных случаев, которых, по последним данным Института общественного здравоохранения, на данный момент 9256 человек.

Это наибольшее количество госпитализированных с 30 ноября 2021 года, когда в больницах находились 317 пациентов.

В Клиническом центре Черногории находятся 138 пациентов с коронавирусом, из них 38 в тяжелом состоянии с угрозой для жизни.