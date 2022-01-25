Подгорица, , 00:11 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины за декабрь в Черногории, по данным статистического управления Monstat, составила 671,8 евро, что на 0,4 процента больше, чем в ноябре 2021 года.

Потребительская корзина Svopi.ru

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 291,8 евро, что на 1,4 процента больше, чем в ноябре», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 380 евро, что на 0,4 процента меньше, чем в ноябре.