Санто-Доминго, 25 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Согласно отчету Ассоциации туроператоров Доминиканы, более 128 тысяч российских туристов посетили Доминиканскую Республику за 2021 год, обеспечив 24,8% туристического потока карибской страны. Об этом 24 января сообщило новостное агентство Prensa Latina.

Доминиканская Республика

Таким образом, российские туристы стали вторыми по численности в Доминикане после туристов из США, пассажиропоток которых достиг 1,8 миллиона человек. Третье место заняла Канада, отправившая на остров 100 тысяч человек.

Поток туристов из России резко возрос после открытия прямого авиасообщения между странами. Если в сентябре 2021 Доминикану посетило 22 тысячи российских граждан, то в ноябре и декабре эта цифра увеличилась до 47 тысяч и 128 тысяч соответственно.