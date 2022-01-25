Подгорица, , 00:06 — REGNUM Словения передала Черногории 42 тысячи доз современной вакцины против COVID-19 на сумму более одного миллиона евро, сообщило министерство здравоохранения Черногории.

Вакцинация Tim Reckmann

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Государственный секретарь минздрава Вельо Чадженович сказал, что Словения, пожертвовав вакцины, подтвердила, что она является большим другом Черногории и добрым соседом, всегда готовым помочь, особенно в трудные времена пандемии, вызванной коронавирусом.

«Словения, как всегда, показала себя большим другом Черногории, и соответствующее министерство и правительство очень благодарны за все, и мы будем стремиться к еще лучшему отношению между двумя странами», — сказал Кадженович на вручении пожертвования.