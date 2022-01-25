Буэнос-Айрес, , 11:00 — REGNUM Отправка войск Аргентины на Кипр в рамках миротворческой миссии ООН началась 24 января. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Военнослужащие миссии ООН Marie-Lan Nguyen

Группа состоит из 268 военнослужащих сухопутных, морских и воздушных сил Аргентины, а также 19 военнослужащих Парагвая, Чили и Бразилии. Провел церемонию отправки министр обороны Аргентины Хорхе Тайана. Министр подчеркнул, что в группе будет 30 женщин, что является «признаком нашей приверженности равным возможностям».

Миротворческая миссия ООН базируется на Кипре с 1964 года для предотвращения боевых действий между греческим и турецким населением острова. Аргентина вносит свой вклад в спокойствие Кипра с 1993 года.

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