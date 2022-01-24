Лондон, 24 января 2022, 23:56 — REGNUM Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания 22-летнего форварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака. Об этом 24 января сообщило издание The Athletic.

ФК «Арсенал»
ФК «Арсенал»

Также сообщается, что Исак станет главной трансферной целью лондонского клуба, если «канониры» не смогут договориться с «Фиорентиной» на предмет трансфера Душана Влаховича.

В текущем сезоне Александер Исак принял участие в 26-ти матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Шведский нападающий выступает за «Реал Сосьедад» с 1 июля 2019 года после ухода из дортмундской «Боруссии». Испанский клуб заплатил «шмелям» 15 миллионов евро за трансфер Исака.