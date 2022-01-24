Лондон, 24 января, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания 22-летнего форварда «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александера Исака. Об этом 24 января сообщило издание The Athletic.

ФК «Арсенал»

Также сообщается, что Исак станет главной трансферной целью лондонского клуба, если «канониры» не смогут договориться с «Фиорентиной» на предмет трансфера Душана Влаховича.

В текущем сезоне Александер Исак принял участие в 26-ти матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Шведский нападающий выступает за «Реал Сосьедад» с 1 июля 2019 года после ухода из дортмундской «Боруссии». Испанский клуб заплатил «шмелям» 15 миллионов евро за трансфер Исака.