Лондон, , 00:01 — REGNUM Сербия заинтересована в развитии сотрудничества в оборонной сфере с Великобританией. Об этом заявил министр обороны Сербии Небойша Стефанович 24 января во время встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Лондоне.

Небойша Стефанович Nebojsastefanovic.rs

Стефанович отметил, что сербская сторона заинтересована в том, чтобы сотрудники министерства обороны и Армии Сербии проходили обучение в Великобритании. Также он подчеркнул заинтересованность Сербии в развитии военного, военно-медицинского и военно-экономического сотрудничества в Объединенным Королевством.

Бен Уоллес со своей стороны высоко оценил уровень британско-сербского военного сотрудничества и высказал заинтересованность в развитии взаимодействия между сербскими и британскими оборонными предприятиями, передает телеканал РТС.

Напомним, что летом 2021 года Небойша Стефанович и Бен Уоллес подписали в Белграде договор об углублении британско-сербского сотрудничества в сфере обороны. По возвращении из Сербии Уоллес дал интервью британской газете Telegraph, в котором было отмечено, что Великобритания поможет Сербии «избавиться от злокачественного российского влияния и манипуляций». В комментарии сербского минобороны по поводу публикации британского издания было отмечено, что сербская сторона не подписывала никаких договоренностей, которые имели бы антироссийскую направленность.