Нью-Йорк, США, 24 января, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель The Kid LAROI (Чарльтон Ховард) перенес европейский этап своего первого в истории мирового турне. Об этом 24 января рассказал портал NME.

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Даты, которые могли охватить первые пять месяцев 2022 года, первоначально должны были состояться в апреле, но теперь были перенесены на июль. Мировое турне The Kid LAROI начнется в следующем месяце в Аризоне. Даты перенесенных концертов в Дублине, Мюнхене и Кельне еще предстоит объявить.

В сентябрьском интервью порталу NME исполнитель сказал, что надеется выпустить свой дебютный альбом перед гастролями. «Я хочу выпустить альбом до того, как отправлюсь в турне», — заявил The Kid LAROI. «Я хочу представить его до того, как отправлюсь в тур, чтобы я мог исполнять новые песни и прочее».