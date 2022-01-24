Штат Аризона, США, , 23:28 — REGNUM 80-летний американский фолк-рок исполнитель Боб Дилан объявил о новой череде концертов и последнем этапе масштабного тура, который, по словам Дилана, продлится до 2024 года. Он начнется в Финиксе, штат Аризона, 3 марта и закончится в середине апреля в Оклахома-Сити. Об этом 24 января рассказал портал Pithfork.

Боб Дилан Xavier Badosa

В своей новой концертной программе Дилан использует песни из своего последнего студийного альбома Rough and Rowdy Ways 2020 года.

Ранее стало известно, что Центр Боба Дилана (The Bob Dylan Center) — музей и архив его работ — откроется в Талсе, штат Оклахома, 10 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Боб Марли стал лицом ирландского футбольного клуба «Богемиан»

Читайте развитие сюжета: Боб Дилан вернется с концертами в ноябре