Берлин, 24 января, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Полиция Германии проводит расследование после того, как несколько человек получили ранения в результате стрельбы в лекционном зале Гейдельбергского университета. Об этом сообщает 24 января немецкое издание Spiegel.

Германия

По данным правоохранителей, мужчина вошел в университетский лекционный зал и открыл огонь по студентам. Ранив четверых, преступник покончил с собой. Вскоре после инцидента в полиции заявили, что опасности для общественности больше нет.

По данным СМИ, нападавший был одним из учащихся университета, мотивы его действий в настоящее время устанавливаются.