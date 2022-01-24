Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:50 — REGNUM Спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Неделько Чубрилович 24 января направил письмо лидерам Партии демократического действия Бакиру Изетбеговичу и Хорватского демократического содружества Драгану Човичу с приглашением выступить на внеочередном заседании парламента, посвященному актуальной политической и экономической ситуации в БиГ.

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«Мы уверены, что ваше участие во внеочередном заседании Народной скупщины Республики Сербской внесет важный вклад в развитие диалога и поиск приемлемого решения для выхода из кризиса в БиГ», — процитировал телеканал РТРС слова Чубриловича из письма, адресованного Човичу и Изетбеговичу.

Напомним, что внеочередное заседание парламента Республики Сербской должно пройти 1 февраля.