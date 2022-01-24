Флоренция, Италия, , 23:24 — REGNUM Директор «Фиорентины» Даниэле Праде заявил, что клуб из Флоренции готов расстаться с 21-летним центральным нападающим сборной Сербии Душаном Влаховичем.

«У нас пока нет конкретных предложений по Влаховичу, но мы открыты для предложений и готовы отпустить футболиста в январе. «Ювентус»? Мы ждем решения Влаховича, нам нужен его ответ», — цитирует Праде журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне сербский нападающий принял участие в 21-м туре за «Фиорентину» в рамках Серии А 2021/22, в котором отметился семнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В трех матчах Кубка Италии Влахович забил три гола.

Ранее сообщалось, что «фиалки» требуют за трансфер Влаховича 70−75 миллионов евро.