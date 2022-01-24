Москва, , 23:48 — REGNUM В Армении может произойти существенное перераспределение полномочий между ветвями власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 января заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Флаги Армении young shanahan

Отставка президента республики Армена Саркисяна, отметил эксперт, может быть мотивирована разными факторами, о многих из которых Саркисян сам упомянул в своём заявлении.

«На первое место я бы поставил начавшийся в Армении процесс конституционных реформ, который может привести к кардинальному перераспределению президентских, премьерских и парламентских полномочий. В то же время, с учётом неопределённой ситуации в Армении, не понятно пока, к какому конкретному результату приведёт этот процесс, что будет на финише. Предполагается, что это будет возвращение к полупрезидентской республике. И в этом случае, очевидно, возникнет необходимость новых президентских выборов», — сказал политолог.

Напомним, что 23 января президент страны Армен Саркисян подал в отставку.