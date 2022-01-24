Берлин, 24 января, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Правовой реформой федеральное правительство Германии планирует положить конец скачкам цен на электроэнергию и краткосрочным расторжениям контрактов поставщиками. Об этом сообщает 24 января немецкое издание Spiegel.

(сс) Hans Германия

«Мы не должны снова оставлять потребителей под дождем», — заявилОливер Кришер, парламентский статс-секретарь федерального министерства экономики.

«Для многих людей было и остается большим потрясением внезапное обнаружение письма в почтовом ящике об отмене договорённостей по поставкам газа или электричества», — отметил зеленый политик.

В частности, Кришер сообщил, что в будущем в стране должны быть единые тарифы на базовую услугу, чтобы новые клиенты не платили вдвое или втрое больше, чем прежние потребители.

«Кроме того, по новым правилам о прекращении поставок газа или электроэнергии в будущем следует объявлять за несколько месяцев, чтобы потребители могли спокойно искать нового поставщика», — отметил чиновник.

Министерство намерено жестко отреагировать на тот факт, что многие бюджетные провайдеры столкнулись с трудностями, и тысячи контрактов были расторгнуты. Затем потребители получают так называемое замещающее энергоснабжение, однако зачастую им приходится платить значительные суммы.

Некоторые базовые поставщики, ранее приобретавшие электроэнергию или газ для своих клиентов на более длительный период времени, вынуждены теперь закупать ее на спотовом рынке по значительно более высоким ценам в связи с увеличение количества новых клиентов.