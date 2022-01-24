Дублин, 24 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Ирландский футбольный клуб «Богемиан» поделилась новым выездным комплектом формы с изображением лица Боба Марли. Об этом клуб рассказал 24 января в своих социальных сетях и на официальном сайте.

Официальный Instagram-аккаунт Боба Марли Боб Марли

Футболка, созданная в сотрудничестве с семьей Марли и отделом товаров Universal Music Group Bravado, посвящена последнему выступлению легендарного регги-исполнителя на открытом воздухе, которое состоялось на стадионе команды в Дейлимаунт-парке в 1980 году.

https://www.instagram.com/p/CZHYw8Ms11n/

Дэниел Ламберт, исполнительный директор «Богемиан», поделился впечатлениями: «Мне доставляет огромную радость представить эту майку сегодня после многих лет работы над этой идеей. Концерт Марли в Дейлимаунте — одно из поистине особенных музыкальных событий Ирландии, его единственное ирландское шоу и, к сожалению, последнее в истории на открытом воздухе».